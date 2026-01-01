Staffel 1Folge 19
Cleopatra in Space
Folge 19: Xerxwerke
22 Min.Ab 6
Auf einer Mission zur Fabrik, in der Octavians Xerx-Krieger hergestellt werden, kommt es zu einem heftigen Streit zwischen Cleo und Pharao Yosira. Ob sich die beiden Streithähne wieder vertragen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Cleopatra in Space
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.