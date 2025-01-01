Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 12: Nirvana
40 Min.Ab 12
Lilly Rush muss sich mit einem Mordfall auseinandersetzen, der vor zehn Jahren passiert ist und damals wie Selbstmord ausgesehen hat. Es handelt sich um den vermeintlichen Sprung des Schülers Trevor Dawson vom Dach seiner Schule. Er war Kurt-Cobain-Fan, und man schloss aus seinem Abschiedsbrief, dass er sich aus Weltschmerz das Leben genommen hat. Doch nun taucht ein weiterer Teil des Briefes auf, der ein völlig neues Licht auf den Fall wirft ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen