Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 16: Unsterblich
43 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Vor 26 Jahren wurde ein grausamer Mord verübt, der nie aufgeklärt werden konnte: Der Täter hatte einen jungen Mann in einem Koffer lebendig begraben. Die Leiche wurde unter der Erde auf einem Spielplatz entdeckt. Als jetzt ein Unbekannter im Präsidium erscheint und behauptet, er sei der Mörder von damals, gibt es zunächst Zweifel. Doch dann eröffnet er Dinge, die nur der Täter wissen kann. Der Fremde übergibt Rush eine Schaufel - offenbar hat er erneut gemordet ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen