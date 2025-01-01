Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 2
Folge 2: Das Versprechen

41 Min.Ab 12

Malcolm Dunnes Tochter Laurie kam vor einem Jahr beim Brand eines Verbindungsheims ums Leben. Durch Zufall entdeckt ihr Vater nun auf ihrem Laptop ein Foto, das sie von ihrem Handy aus an sich selbst geschickt hatte - kurz vor ihrem Tod. Darauf sieht man, wie einige Männer ihr gegen ihren Willen auf brutale Art Alkohol einflößen. Wollte man mit dem Brand einen Mord vertuschen? Die Detectives ermitteln und werden dabei mit abstoßenden Ritualen in Männerbünden konfrontiert ...

