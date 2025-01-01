Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 3Folge 14
Folge 14: Hundstage

43 Min.Ab 12

Als eine Bankfiliale von drei Männern mit Johnny Cash-Masken überfallen wird, stellt man fest, dass bereits im Jahr 2000 ein Bankraub nach dem gleichen Muster in derselben Filiale verübt wurde. Damals wurde eine Kassiererin erschossen, und die Täter konnten entkommen. Obwohl der Bankraub in den Zuständigkeitsbereich des FBI fällt, nimmt auch die Mordkommission die Fährte auf: Vielleicht lässt sich der Mord aufklären, der damals verübt wurde ...

Warner
