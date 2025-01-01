Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Staffel 3Folge 20
Folge 20: Die letzte Berufung

43 Min.Ab 12

Ein Polizist erschießt sich, als herauskommt, dass er in mehreren zurückliegenden Fällen Beweismittel gefälscht hatte. Dieser Selbstmord gibt dem wegen Mordes inhaftierten Andre Tibbs neue Hoffnung: Er war damals von dem betreffenden Polizisten verhaftet worden und hatte immer seine Unschuld beteuert. Jeffries, der von Tibbs um Hilfe gebeten wird, glaubt jedoch trotz des Polizisten-Selbstmordes nicht an Tibbs' Unschuld ...

