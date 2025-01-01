Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 20: Die letzte Berufung
43 Min.Ab 12
Ein Polizist erschießt sich, als herauskommt, dass er in mehreren zurückliegenden Fällen Beweismittel gefälscht hatte. Dieser Selbstmord gibt dem wegen Mordes inhaftierten Andre Tibbs neue Hoffnung: Er war damals von dem betreffenden Polizisten verhaftet worden und hatte immer seine Unschuld beteuert. Jeffries, der von Tibbs um Hilfe gebeten wird, glaubt jedoch trotz des Polizisten-Selbstmordes nicht an Tibbs' Unschuld ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen