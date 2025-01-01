Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Debütantinnen

WarnerStaffel 3Folge 13
Debütantinnen

DebütantinnenJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 13: Debütantinnen

39 Min.Ab 12

Als die Frau von Travis Whitman durch einen Treppensturz ums Leben kommt, werden fatale Erinnerungen an einen lange zurückliegenden Debütantinnenball geweckt: Damals starb Emma Vine, die Tanzpartnerin von Travis - Todesursache war ebenfalls ein Treppensturz. Handelt es sich hier nur um einen makabren Zufall? Emmas Mutter Lillian, die von den Ermittlern aufgesucht wird, zweifelt daran. Die Recherchen führen in die oberflächliche Glitzerwelt von Philadelphias oberen Zehntausend ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen