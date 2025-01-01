Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 4: Die verbotene Liga
39 Min.Ab 12
Jeffries' Neffe Leonard bittet seinen Onkel, den Fall Clyde Taylor aufzurollen: Leonard, selbst ein begeisterter, wenn auch mäßiger Baseballspieler, will wissen, wie es zu dem Mord an Taylor kam, der 1945 nach einem Freundschaftsspiel zwischen zwei Mannschaften der weißen und der schwarzen Baseball-Liga getötet wurde. Clyde, ein exzellenter farbiger Spieler, wurde von weißen Konkurrenten bekämpft - doch auch Mitglieder seiner eigenen Mannschaft wollten ihm ein Bein stellen ...
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen