Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 21: Das Leben danach
41 Min.Ab 12
Als die Zeitung "Philadelphia Sentinel" ihr Erscheinen einstellt, entdeckt man beim Ausräumen der Redaktionsbüros einen Notizzettel: Dieser lässt darauf schließen, dass die Reporterin Lo Kinney 1945 nicht das Opfer eines Raubmordes, sondern eines lange zuvor strategisch geplanten Verbrechens wurde. Der Fall der idealistischen Reporterin, der nach dem grausamen Krieg nur noch ihr Gerechtigkeitssinn und ihr unbedingter Wille zur Wahrheit geblieben waren, wird neu aufgerollt ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen