Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Vor laufender Kamera

WarnerStaffel 4Folge 1vom 02.12.2025
Folge 1: Vor laufender Kamera

43 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 16

Zwei Teenager betraten 1995 schwer bewaffnet ein Einkaufszentrum und erschossen 15 Menschen, bevor sie sich selbst richteten. Als elf Jahre danach eine Videokamera gefunden wird, auf der die begeisterten Online-Spieler ihren Amoklauf festgehalten haben, stellt sich heraus, dass es einen dritten Schützen gegeben haben muss. Das Ermittlerteam muss herausfinden, ob er unter den Toten zu finden ist oder ob er überlebt hat - und einen neuen Anschlag plant ...

