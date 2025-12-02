Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 1: Vor laufender Kamera
43 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 16
Zwei Teenager betraten 1995 schwer bewaffnet ein Einkaufszentrum und erschossen 15 Menschen, bevor sie sich selbst richteten. Als elf Jahre danach eine Videokamera gefunden wird, auf der die begeisterten Online-Spieler ihren Amoklauf festgehalten haben, stellt sich heraus, dass es einen dritten Schützen gegeben haben muss. Das Ermittlerteam muss herausfinden, ob er unter den Toten zu finden ist oder ob er überlebt hat - und einen neuen Anschlag plant ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen