Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 13: Blackout
42 Min.Ab 12
Ein neuer Fall führt die Ermittler in Familienverhältnisse, die einer altgriechischen Tragödie gleichen: Am Innenpool einer lange leerstehenden Villa entdeckt man Spuren, die wahrscheinlich zu Lauren Williams gehören. Um sich an ihrem Mann für dessen Verschmähung und Betrügereien zu rächen, hatte sie versucht, mit aller Macht den Rest der Familie an sich zu binden. Lügen, Intrigen und Verführungen waren dabei ihre Mittel. Haben die sie am Ende das Leben gekostet?
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
12
