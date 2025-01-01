Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 2: Veteranen
41 Min.Ab 12
Aus dem Delaware wird eine Armprothese gefischt, die offensichtlich Dana Taylor gehörte, einer Angehörigen der Nationalgarde, die im Irak ihren Arm verlor. Beim Überfall auf den von ihr gesteuerten Lkw verlor der zweite Insasse, Tommy, ein Bein, und der dritte Insasse, Frank, sein Leben. Dana kam traumatisiert aus dem Krieg zurück, und es fiel ihr schwer, sich wieder einzuleben. Hasste Franks Witwe sie so sehr, dass sie Dana töten wollte? Oder war sie ihrem Mann Geoff im Weg?
Weitere Folgen in Staffel 4
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
