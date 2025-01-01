Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 3: Erdschweine

Bei Arbeiten an der U-Bahn wird in einem stillgelegten Tunnel die Leiche von John Donovan, der 1947 spurlos verschwand, gefunden. Donovan organisierte damals einen Streik der Tunnelarbeiter. Motive gibt es viele: Ließ sein Chef Donovan beseitigen? Wurde er das Opfer schwarzer Rassisten? Oder sind die Gründe für seine Ermordung in seinem Privatleben zu suchen?

