Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 4: Baby Blues
43 Min.Ab 12
Bei der Überprüfung von Obduktionsberichten aus den 80er-Jahren stellen sich Unstimmigkeiten im Fall eines Babys heraus, dessen Sterben als plötzlicher Kindstod diagnostiziert worden war. Die Mutter des Kindes versuchte, Karriere, Mutterpflichten und Partnerschaft unter einen Hut zu bringen. Ihr Mann arbeitete als Strafverteidiger und war auch überlastet. Das Baby und der ältere Sohn wurden wechselnden Nannys überlassen. Starb die kleine Iris wirklich eines natürlichen Todes?
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen