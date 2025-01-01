Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 19: Recht und Gerechtigkeit
42 Min.Ab 16
Als 1987 der kleine Clayton tot und missbraucht aufgefunden wird, verurteilt man seinen Vater Mitch. Zwanzig Jahre später kommt Mitch, der immer seine Unschuld beteuert hat, wieder frei, da die Fragwürdigkeit der damaligen Indizien endlich erwiesen ist. Voller Hass beginnt Mitch, Pädophile aus seinem ehemaligen Umfeld zu ermorden, um die Polizei zur Aufdeckung des Mordes an Clayton zu zwingen. Valens ahnt nicht, dass er es ist, der Mitch immer wieder auf eine neue Fährte bringt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen