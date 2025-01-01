Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 14: 8:03 Uhr
43 Min.Ab 12
Miller und Rush arbeiten an einem neuen Fall, der sie ins Drogenmilieu führt. Denn Drogen scheinen das Verbindungsglied zwischen zwei Morden in einem Armenviertel und einer wohlhabenderen Gegend Philadelphias zu sein. Nick Vera muss erneut seine neue Freundin Toni versetzen und das, obwohl er sogar bereits Karten fürs Ballett besorgt hatte. Als Cop hat man aber nun mal keinen geregelten Arbeitsalltag. Doch wie macht man das einer neuen Geliebten verständlich?
