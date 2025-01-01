Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Ein schöner Tod

WarnerStaffel 4Folge 23
Ein schöner Tod

Ein schöner TodJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 23: Ein schöner Tod

43 Min.Ab 12

Ein Krankenpfleger hat sich in mehreren Fällen der Euthanasie schuldig gemacht. In der Gerichtsmedizin werden daraufhin alle Todesfälle aus seiner Dienstzeit überprüft. Lilly Rush stößt auf die Akte von Jay Dratton. Bei ihm wurde 1998 ein bösartiger, nicht operabler Gehirntumor diagnostiziert. Es stellt sich heraus, dass sein Tod durch eine Überdosis Morphium vorzeitig herbeigeführt wurde. Privat leidet Rush unter der Alkoholsucht ihrer schwerkranken Mutter ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen