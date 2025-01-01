Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 24: Stalker
43 Min.Ab 12
Vor einem Jahr war die gesamte Familie der 17-jährigen Kim in deren Haus ermordet worden. Sie ist, als einzige Überlebende, nach langen Monaten der Reha wieder ansprechbar. Peu à peu gewinnt sie ihr Gedächtnis wieder. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Mörder um einen Stalker handelt, der Kim über das Internet kennengelernt hat. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Außerdem verstirbt Detective Rushs Mutter allein zu Hause, während ihre Tochter beruflich unterwegs ist ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen