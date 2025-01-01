Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 1: Die Überfahrt
43 Min.Ab 6
Im versiegelten Maschinenraum eines Ozeanliners, der seit 1966 außer Dienst gestellt ist, wird die Leiche von Darcy Curtis entdeckt. Die Ermittler nahmen damals an, sie sei über Bord gesprungen. Jetzt stellt sich heraus, dass Darcy ermordet wurde. Die Reise geht in eine Zeit, als romantische Dampferfahrten allmählich durch Flüge ersetzt wurden, und in der fest gefügte Vorstellungen, wie man zu leben habe, durch die heraufdämmernde sexuelle Revolution ins Wanken gerieten.
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
