Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 2: Super-Skater
43 Min.Ab 6
Ein unbekannter Toter aus dem Jahre 1995 wird endlich identifiziert: Es handelt sich um Nash Simpson, einen aufsteigenden Stern der Skater-Szene in Philadelphia. Mitte der 90er wurde aus dem unreglementierten Freizeitsport ein Geschäft, in dem es um viel Geld ging. Nash fiel dem Geflecht aus Profitgier, Eifersüchteleien und Drogen zum Opfer ... Personelle Veränderungen versprechen Unruhen: Stillmans alter Feind Doherty wird oberster Chef der Mordkommissionen.
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen