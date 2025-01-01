Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Totes Rennen

WarnerStaffel 7Folge 6
Totes Rennen

Totes RennenJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 6: Totes Rennen

43 Min.Ab 6

In einer Abfallgrube, in der tote Pferde nahe einer Rennbahn verscharrt wurden, wird die Leiche des seit 1986 vermissten Star-Jockeys Sonny Sandoval gefunden. Die Ermittlungen führen in den Untergrund, wo Menschen und Pferde einfach entsorgt werden, wenn sie zu einem bloßen Kostenfaktor geworden sind ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen