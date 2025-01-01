Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 18: Rachefeldzug (1)
42 Min.Ab 12
FBI-Agent Diane Yates fordert von Stillman Hilfe bei den Ermittlungen zu einer Serie von Todesopfern, die jeweils durch einen einzelnen Gewehrschuss getötet wurden. Zwischen dem vierten und fünften Mord liegen allerdings 27 Jahre. Nach und nach wird klar, dass es sich um einen Racheakt gehandelt haben muss. Schließlich ereignet sich vor den Augen von Rush und Yates ein sechster Mord ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen