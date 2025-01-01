Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 8: Dragon Boys
43 Min.Ab 12
26 Jahre nach der Ermordung ihres Sohnes bricht eine Frau aus Chinatown endlich ihr Schweigen und bringt neue Ermittlungen in Gang. Die Aufklärung des Falles erweist sich als äußerst schwierig, da in diesem Umfeld Respekt und Ehre Umschreibungen für Gewalt und Bestechung sind. Die wahren Täter sind für die Ermittler kaum greifbar ... Valens macht sich immer noch Sorgen um seine Mutter, und Lilly Rush findet heraus, dass Eddie Saccardo über außergewöhnliche Geldmittel verfügt ...
