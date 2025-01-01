Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 5: WASP
43 Min.Ab 6
Am Grund eines Sees wird ein Jagdflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, mit dem 1944 eine junge Pilotin abgestürzt ist. Die Absturzursache war offenbar Sabotage. Die Nachforschungen enthüllen ein wenig bekanntes Kapitel aus der Geschichte der US-Luftwaffe ... Während sich Scott Valens um seine Mutter sorgt, geraten Lilly Rush und Moe Kitchener ein weiteres Mal aneinander ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen