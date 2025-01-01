Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Zwei Hochzeiten

WarnerStaffel 7Folge 15
Zwei Hochzeiten

Zwei HochzeitenJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 15: Zwei Hochzeiten

43 Min.Ab 6

Lilly Rush und ihre Kollegen sind zur Hochzeit des Kriminaltechnikers Louie Amante eingeladen. Sie erfahren, dass Louies Braut zwei Jahre zuvor von einem anderen Bräutigam in der Nacht vor der Trauung verlassen wurde, und dass dieser Bräutigam kurz darauf ums Leben kam. Lilly Rush und ihre Kollegen beschließen, sich den Abend unterhaltsamer zu gestalten, indem sie herausfinden, ob Louies Braut die Mörderin ist ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen