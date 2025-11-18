Staffel 14Folge 12vom 18.11.2025
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 12: Keine Zeit mehr
40 Min.Ab 6
Kelli und Judy müssen eine schwierige Entscheidung treffen. Zum ersten Mal in dieser Saison tritt die Show Group auf. Charlotte Jones kommt vorbei, um mit den anderen die besten 36 auszuwählen.
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
