Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTVStaffel 14Folge 12vom 18.11.2025
Keine Zeit mehr

Keine Zeit mehrJetzt kostenlos streamen

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 12: Keine Zeit mehr

40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6

Kelli und Judy müssen eine schwierige Entscheidung treffen. Zum ersten Mal in dieser Saison tritt die Show Group auf. Charlotte Jones kommt vorbei, um mit den anderen die besten 36 auszuwählen.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
MTV

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Alle 2 Staffeln und Folgen