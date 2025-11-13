Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 14Folge 9vom 13.11.2025
Die Cowboystiefel werden ausgepackt

Folge 9: Die Cowboystiefel werden ausgepackt

40 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 6

Die Kandidatinnen gehen zum ersten Mal in ihren Cowboystiefeln aufs Feld. Für einige ist der Einlauf eine Herausforderung, für andere das Tanzen in den Stiefeln. Mit Melissa Rycroft.

