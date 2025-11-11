Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTVStaffel 14Folge 7vom 11.11.2025
Wer ist die Beste?

Wer ist die Beste?Jetzt kostenlos streamen

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 7: Wer ist die Beste?

40 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6

Cheryl Burke unterstützt als Gastjurorin dabei, zu entscheiden, wer in die Show Group kommt. Zudem stehen die Makeover an. Während einige Kandidatinnen in neuem Glanz erstrahlen, verlassen andere weinend die Show. Auch Melissa Rycroft ist vor Ort.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
MTV

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Alle 2 Staffeln und Folgen