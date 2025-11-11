Staffel 14Folge 7vom 11.11.2025
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 7: Wer ist die Beste?
40 Min.Ab 6
Cheryl Burke unterstützt als Gastjurorin dabei, zu entscheiden, wer in die Show Group kommt. Zudem stehen die Makeover an. Während einige Kandidatinnen in neuem Glanz erstrahlen, verlassen andere weinend die Show. Auch Melissa Rycroft ist vor Ort.
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
