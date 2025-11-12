Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTVStaffel 14Folge 8vom 12.11.2025
Durchhalten

DurchhaltenJetzt kostenlos streamen

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 8: Durchhalten

40 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6

Der berühmte Emmy-Gewinner Tyce Diorio will den Kandidatinnen eine anstrengende Choreo beibringen, mit der sie Magie auf die Bühne bringen sollen. Evan Miller testet währenddessen die Kraft und Musikalität der Tänzerinnen.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
MTV

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Alle 1 Staffeln und Folgen