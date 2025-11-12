Staffel 14Folge 8vom 12.11.2025
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 8: Durchhalten
Folge vom 12.11.2025
Der berühmte Emmy-Gewinner Tyce Diorio will den Kandidatinnen eine anstrengende Choreo beibringen, mit der sie Magie auf die Bühne bringen sollen. Evan Miller testet währenddessen die Kraft und Musikalität der Tänzerinnen.
Genre:Reality, Cheerleading
Altersfreigabe:
6
