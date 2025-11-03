Staffel 14Folge 1vom 03.11.2025
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 1: Erste Eindrücke
40 Min.Ab 6
Aus dem ganzen Land reisen vierhundert Tänzerinnen zum AT&T-Stadion, um sich hier der härtesten Audition der Entertainmentbranche zu stellen: die Dallas Cowboys Cheerleader. Begleitet werden Melissa Rycroft und Charm La'Donna.
