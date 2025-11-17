Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTVStaffel 14Folge 11vom 17.11.2025
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 11: Fotos

40 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 6

Von den Kandidatinnen werden Fotos im typischen Dallas-Cowboys-Cheerleader-Outfit gemacht. Später verbringen alle gemeinsam Zeit zusammen und kochen etwas. Beim Training stürzt jemand und eine Kandidatin muss nach Hause gehen.

