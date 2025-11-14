Staffel 14Folge 10vom 14.11.2025
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 10: An der Spitze
40 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 6
Judy gibt die Position jeder Kandidatin in der berühmten Dreiecksformation bekannt und sorgt dabei für eine überraschende Enthüllung. Melissa Rycroft muss währenddessen eine schwere Entscheidung treffen, wen sie behalten soll.
Genre:Reality, Cheerleading
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MTV