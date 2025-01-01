Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Mutterkind

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 11
Mutterkind

MutterkindJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 11: Mutterkind

43 Min.

Stefanie Kemper wendet sich hilfesuchend an Danni, denn man will ihr die kleine Lilly wegnehmen. Danni staunt nicht schlecht, denn Stefanie ist gerade mal 13 Jahre alt. Das Jugendamt hat ihr Baby in eine Pflegefamilie gegeben, nachdem Stefanie beim Feiern erwischt wurde. Nun möchte sie beweisen, dass sie ihrer Tochter sehr wohl eine stabile, familiäre Umgebung bieten kann. Danni setzt sich vor Gericht ein und kämpft für die junge Mutter ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
SAT.1 GOLD
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen