Danni Lowinski

Tabu

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6
Tabu

TabuJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 6: Tabu

43 Min.Ab 12

Danni und Bea hören in der Passage einen Schrei: Herr Schöller, mit seiner Frau und seinem Sohn unterwegs, ist gestürzt und hat eine kleine Schramme im Gesicht. Danni wittert einen Versicherungsfall und will die Passage verklagen, doch eine ältere Dame sagt aus, der Mann sei von seiner Frau geschlagen worden. Danni stellt ihn zur Rede, doch er leugnet. Als sie allerdings Narben am Arm des Sohnes sieht, nimmt sie sich der Sache an.

