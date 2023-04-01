Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 12vom 01.04.2023
Folge 12: Falsche Wahl

43 Min.Folge vom 01.04.2023Ab 12

Tanja und Martin Berg wollen das Krankenhaus verklagen, in dem Tanja kürzlich behandelt wurde: Angeblich hat sie sich dort durch eine Bluttransfusion mit HIV angesteckt. Das Krankenhaus kann diesen Vorwurf aber schnell entkräften - und Tanja erzählt Danni beschämt von einem One-Night-Stand, bei dem sie nicht verhütet hat. Nun ist es an Danni zu beweisen, dass der blendend aussehende Kellner Thomas Tanja angesteckt hat - möglicherweise sogar wissentlich ...

