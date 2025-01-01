Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 9
Folge 9: Monster

44 Min.Ab 12

Heinz Moser, ein etwas unheimlich wirkender Mann, bittet Danni um Hilfe: Er wird von seinen Nachbarn belästigt. Moser ist ein Ex-Häftling, und man will ihn aus der Straße vertreiben. Danni übernimmt den Fall, obwohl sie erfährt, dass er ein verurteilter Vergewaltiger ist, denn sie findet, dass der Mann auch Rechte hat. Plötzlich soll Moser einen weiteren Vergewaltigungsversuch unternommen haben - ist Dannis Mandant rückfällig geworden?

