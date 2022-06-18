Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die 19-jährige Melli hat in einer Disco bei einer Misswahl mitgemacht. Der Veranstalter riet ihr zuvor heimlich zu einer Brust-OP, um ihre Chancen zu vergrößern. Nach ihrem Sieg weigert er sich nun, die hohe Siegprämie auszuzahlen, da laut Teilnahmevertrag kosmetische Operationen verboten sind. Das Kleingedruckte hat Melli nicht gelesen, und für die Brust-OP hat sie Schulden auf sich genommen. Kann Danni den schmierigen Discobesitzer überführen?

