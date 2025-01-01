Danni Lowinski
Folge 8: Alles muss raus
44 Min.Ab 6
Auf dem WC trifft Danni ihre nächste Mandantin: Renate und ihre kleine Tochter müssen sich in der öffentlichen Toilette waschen, weil sie das zu Hause nicht mehr tun können. Der Besitzer will ihr Wohnhaus sanieren und macht den letzten Mietern - Renate und ihrer Tochter - das Leben zur Hölle: Wasser und Strom werden ständig abgestellt. Besonders schwierig für Renate: Sie wohnt nicht nur in dem Haus, sie betreibt dort auch einen Laden. Ihre Existenz steht auf dem Spiel ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz