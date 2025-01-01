Danni Lowinski
Folge 2: Endstation
45 Min.Ab 12
Jochen Happes Mutter verstarb im Altersheim und wurde anonym begraben. Erst zwei Monate später hat er von ihrem Tod erfahren und möchte nun einklagen, dass ihr Grab neben das seines Vaters umgebettet wird. Im Verlauf der Recherchen ergeben sich einige Ungereimtheiten, und das Heim zeigt sich unkooperativ. Doch Danni hat einen Verbündeten gefunden, Georg - ein Freund der Verstorbenen. Kann Danni mit seiner Hilfe die notwendigen Beweise gegen das Altersheim beschaffen?
Danni Lowinski
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
12
