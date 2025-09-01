Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 3Folge 16
Folge 16: Boxkämpfe

45 Min.Ab 12

Face und Murdock möchten sich im Boxgeschäft beweisen - allerdings nicht im Ring, sondern als Manager eines vielversprechenden Talents. Billy Marquette ist ein junger Boxer, der schon als Favorit gilt. Doch der Schützling der beiden Ex-Soldaten ist in argen Schwierigkeiten: Der zwielichtige Sonny Monroe will den Sportler zum Verlieren zwingen, um richtig abzukassieren. Wird das A-Team rechtzeitig von dem Plan erfahren?

