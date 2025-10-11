Das A-Team
Folge 4: Feueralarm
46 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Die Retter der Feuerwehr in Haleyville brauchen plötzlich selbst Hilfe. Annie Sanders, die Chefin der Truppe, bittet das A-Team, sie vor einem skrupellosen Konkurrenten zu schützen. Das Unternehmen Tri-State, unter der Leitung des zwielichtigen Roy Kelsey, behindert die Feuerwache von Haleyville immer wieder bei ihrer lebenswichtigen Arbeit. Doch welche Motive können ihre Gegner haben? Das A-Team kommt tatsächlich dahinter und entdeckt Unglaubliches ...
Das A-Team
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited