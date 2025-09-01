Das A-Team
Folge 2: Die versunkene Stadt (1)
43 Min.Ab 12
Die Reporterin Tawnis Baker muss ihre Freunde um Hilfe bitten: Das A-Team soll ihren Verlobten retten. Brian Lefcourt, selbst Journalist und Archäologe, wurde im südamerikanischen Amazonasgebiet verschleppt. Hannibal und sein Team heften sich den Entführern an die Fersen und geraten dabei selbst in die Fänge von Flusspiraten. Wird das A-Team trotzdem seinen Auftrag erfüllen können?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited