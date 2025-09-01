Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

Roulette auf Rädern

NBCUniversalStaffel 3Folge 18
Roulette auf Rädern

Folge 18: Roulette auf Rädern

47 Min.Ab 12

Glücksspieler Jim Sullivan hat den Absprung geschafft, statt sein Geld in Kasinos zu verzocken, betreibt er gemeinsam mit seiner Tochter ein Waisenhaus. Doch das Projekt ist in finanzieller Not - Jim setzt alles auf eine Karte und gibt sich wieder dem Glücksspiel hin, in der Hoffnung, das Kinderheim zu retten. Doch stattdessen verliert er auch noch das letzte Geld. Kann das A-Team in dieser verfahrenen Situation helfen?

