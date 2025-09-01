Zum Inhalt springenBarrierefrei
Entführung auf Arbabisch

NBCUniversalStaffel 3Folge 19
Folge 19: Entführung auf Arbabisch

45 Min.Ab 12

Scheich Fahd will unbedingt, dass seine Tochter einen arabischen Prinzen heiratet. Nur so kann endlich Frieden in seine Region kommen, die in der Vergangenheit immer wieder von kriegerischen Auseinandersetzungen erschüttert wurde. Damit keine unvorhergesehenen Zwischenfälle die Feierlichkeiten stören, soll das A-Team die Braut zu der Feier begleiten. Eigentlich ein kinderleichter Job, doch Hannibal und sein Team haben die Rechnung ohne den Rebellenführer Kalem gemacht ...

NBCUniversal
