Das A-Team
Folge 8: Drogen und Krokodile
46 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
Doc Fallon, ein alter Freund des A-Teams, braucht dringend Hilfe. Der ehemalige Soldat hat auf einer karibischen Insel eine friedliche Gemeinde gegründet, doch jetzt wird die Idylle von brutalen Gangstern bedroht. Eine Söldnertruppe zwingt die Inselbewohner für sie zu arbeiten. Das A-Team eilt herbei, um ihren Kumpel und seine Schützlinge zu retten, doch die Gegner sind eindeutig in der Überzahl ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited