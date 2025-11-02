Zum Inhalt springenBarrierefrei
Original oder Fälschung

NBCUniversalStaffel 3Folge 23vom 02.11.2025
Folge 23: Original oder Fälschung

47 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Der geniale Maler Speed liegt im Koma. Unbekannte haben den Künstler brutal zusammengeschlagen - seine Freunde Peggy und Mickey suchen nach den Verantwortlichen für dieses Verbrechen, das A-Team soll ihnen dabei helfen. Da Speed hauptsächlich für den Galeristen Shawn gearbeitet hat, beginnen die Experten hier ihre Suche, und zwar undercover ...

NBCUniversal
