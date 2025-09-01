Das A-Team
Folge 1: Hoffnung in Barcelona
45 Min.Ab 12
Bei den Dreharbeiten zu einem Film wird Hannibal verletzt und wird in ein Krankenhaus eingeliefert. In der Nacht wird er im Auftrag von General Hunt Stockwell entführt, der vom A-Team verlangt, Geiseln aus einem Flugzeug in Spanien zu befreien. Stockwell behauptet, dass sich Captain Curtis auf dem Flieger befindet - er könnte das A-Team entlasten ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited