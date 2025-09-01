Das A-Team
Folge 4: Touch Down
46 Min.Ab 12
Der hochrangige DDR-Wissenschaftler Dr. Werner Strasser hat eine chemische Waffe entwickelt, die keinesfalls in die Hände des Ostblocks fallen darf. Das A-Team wird beauftragt, Dr. Strasser und dessen Frau Marlene in die USA zu schmuggeln. Wieder einmal ist Hannibals Einfallsreichtum gefragt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited