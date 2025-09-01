Das A-Team
Folge 12: Landesverrat
46 Min.Ab 12
Paula Anderson findet heraus, dass ihr Vater einem KGB-Agenten geheime Dokumente über das SDI-Projekt verkaufen will. Paula beschließt, den Koffer mit den Papieren zu entwenden und versteckt sich anschließend bei ihrem Freund Bernie. General Stockwell beauftragt das A-Team, Paula und die Dokumente zu finden ...
Das A-Team
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited