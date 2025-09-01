Das A-Team
Folge 2: Helden vor Gericht
45 Min.Ab 12
Durch Josh Curtis' Verrat landet das A-Team schließlich vor Gericht. Die Männer müssen sich für den angeblichen Mord an Colonel Samuel Morrison verantworten. Die Geschehnisse aus dem Jahr 1971 werden noch einmal aufgerollt, und ausgerechnet Murdock gerät mehr und mehr in Bedrängnis ...
Das A-Team
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited